Running | Corritreviso 2023 | il 2 giugno al via tanti big

(Di giovedì 1 giugno 2023) Inizia il conto alla rovescia per l’edizione numero 33 della, classica kermesse cittadina abbinata al Trofeo Lattebusche. Con oltre oltre 500 iscritti al via, si partirà il 2alle ore 20:00 da Piazza Duomo e si svilupperà su un circuito in parte rinnovato di 3,3 km che offrirà passaggi suggestivi: dal pittoresco vicolo Dotti a Piazza Rinaldi, da via Calmaggiore a Piazza dei Signori, sino a Riviera Garibaldi e Riviera Santa Margherita, prima di imboccare Corso del Popolo e via Manin per fare ritorno in Piazza Duomo. Meucci, La Rosa, D’Onofrio e Bamoussa sono tra le stelle della gara maschile di 10 Km al via alle ore 22:10. Tra le donne torna invece Laura Dalla Montà, prima nel 2021, e c’è curiosità per l’emergente Maria Gorette Subano, italo-keniana d’adozione milanese che alterna l’atletica con il lavoro di modella. La ...