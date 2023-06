Rubano un Rolex prezioso | l’amico negoziante lancia un appello | “Non acquistatelo al mercato nero”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sempre più spesso, nel territorio di Roma e la sua Provincia, ivengono rubati all’interno degli appartamenti. L’ultimo fatto sarebbe accaduto nel Comune di Capranica Prenestina, dove un ladro si sarebbe impossessato di uno dei preziosissimi gioielli. Ad aiutare lo sfortunato proprietario dell’orologio,imprenditore dove aveva acquistato l’accessorio di lusso. L’del venditore diLuca Federico Preziosi è un venditore di gioielli, che in questo caso aveva venduto ilorologio al suo amico. Subito si è attivato in prima persona per rintracciare l’accessorio, unWimbledon Datejust 36 mm. Per chi s’intende di questa tipologia, si tratta di un orologio di grande valore, in un prezzo diche si aggira intorno ai 20 mila euro. ...

Ladri fanno un foro nella vetrina euntempestato di diamanti. Il gioielliere: 'In Italia ce ne sono solo due' Per evitare che ilfinisca sul mercato nero e poi al polso di chi lo ...Ladri fanno un foro nella vetrina euntempestato di diamanti. Il gioielliere: 'In Italia ce ne sono solo due' Gli stessi titolari avevano denunciato la prima raffica di furti tra marzo ...Il più prezioso dei quali, come detto, è unDate Just 'Iced Out' impreziosito da 14 carati di diamanti del valore di circa 30mila euro. 'In Italia - sottolinea il giovane gioielliere - ce ne ...

Aprono la cassaforte e rubano due Rolex. Svaligiata una villa ciociariaoggi.it

Rubati, presi in prestito o chissà. I Rolex di Ilary Blasi e Francesco Totti tornano a far parlare. La decisione del giudice.Il colpo era stato di certo pianificato a tavolino da qualcuno che conosceva la vittima e soprattutto i suoi tesori. Un ladro professionista, che aveva già in testa a cosa ...