Ronaldo | «Le mie aspettative erano un po’ diverse | ma sono felice qui e continuerò qui» 

(Di giovedì 1 giugno 2023) Cristianoha rilasciato un’intervista ai canali social della Saudi Pro League in cui parla della sua sua prima stagione con l’Al-Nassr e della sua nuova vita in Arabia Saudita.dichiara che le sue, ma che vuole restare in Arabia. «Beh, le mieun po’. Ad essere onesti, mi aspettavo di vincere qualcosa quest’anno, ma non va sempre come pensiamo o come vogliamo: a volte abbiamo bisogno di passione, caparbietà e perseveranza per ottenere i risultati migliori. Quindi, tuttora credo che il prossimo anno miglioreremo molto. Diciamocelo: negli ultimi 5 o 6 mesi la squadra ha fatto molti passi in avanti, così come il campionato e tutte le altre squadre. Certe volte ci vuole tempo, ma se ci ...

Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse cinque volte vincitore del Pallone d'Oro e uno dei calciatori di maggior successo di tutti i tempi, ha rilasciato la sua prima intervista completa da quando