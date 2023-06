Romagna | dopo l' alluvione scattano i previsti divieti di balneazione

... 'Scordatevi di vedermi come concorrente' Festa rimandata per l' EmiliaOrietta Berti per i ...aver collaborato con alcuni big del panorama musicale contemporaneo, oggi è impeganata nella ...Quello che si temeva e' accaduto:che l'acqua delle alluvioni della scorsa settimana e' arrivata nel mare, scattano i divieti di balneazione nella parte settentrionale della riviera romagnola: i controlli dell'Agenzia regionale ...... 'Scordatevi di vedermi come concorrente' Festa rimandata per l' EmiliaOrietta Berti per i ...aver collaborato con alcuni big del panorama musicale contemporaneo, oggi è impeganata nella ...

Dopo l'alluvione 19 località non balneabili su 98 in Romagna. Le analisi rassicurano i balneari: dove è vietato fare il ... Open

Secondo l’Ausl Romagna, in tutta la regione hanno scelto liberamente di aderire alla campagna straordinaria oltre 4 ...Fanpage.it è stata a Ravenna e Forlì, due delle città colpite dal maltempo che si è abbattuto nelle ultime settimane sull'Emilia-Romagna, nelle quali l'Ausl ha organizzato delle giornate aperte per i ...