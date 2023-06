Roma | timbra il biglietto ma…è scaduto nel 1992 | obliteratrice sbaglia la data di 31 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Appenato eppure già. Un timbro piuttosto bizzarro, e che gli ha sicuramente strappato un sorriso, quello che un utente si è visto restituire dall’nel momento in cui vi ha inserito il ticket per usare i mezzi pubblici. La buffariportata risaliva alla bellezza di trentunofa, ovvero al. Il viaggio dell’utente sui mezzi pubblici capitolini avrebbe infatti dovuto concludersi intorno alle 6 del 10 febbraio del. Baby gang all’assalto del capolinea di Anagnina, aggredito autista ATAC Il salto temporale della macchinettacapitolina Ora, se la circostanza non manca di generare qualche sorriso, l’utente sarebbe potuto anche incorrere in una multa in quanto ilcosì ...