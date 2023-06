Roma | Tiago Pinto | “Direzione di gara non equilibrata dal punto di vista disciplinare”

(Di giovedì 1 giugno 2023) In una dichiarazione rilasciata all’ANSA, il direttore sportivo della, ha commentato l’arbitraggio di Anthony Taylor in occasione della finale di Europa League tra i giallorossi e il Siviglia: “Noi come ASnon desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande finale, onorando al meglio il palcoscenico che ci offre la Uefa. Non siamo soliti commentare a caldo questo genere di situazioni, ma nella giornata di oggi abbiamo analizzato sia gli episodi più eclatanti sia quelli in apparenza meno evidenti e risulta chiaro che ladidaldinon è stata“....

Nel mezzo anche una differente visione sul mercato e sul valore della rosa conPinto . ... laentra nella top 10 Come cambia il ranking Uefa delle squadre per club (quello generale, basato ...Josè si trova alla grande, ha trovato una piazza calda come lui. Che lo ama. Così come la ... Questo escluderebbePinto che infatti potrebbe partire. Ha richieste in Premier e prima della ...... secondo qualcuno la frattura con la dirigenza (in particolar modo col General Manager, il connazionalePinto) porterà a un divorzio fra lae il suo allenatore; secondo altri invece, il ...

ROMA, TIAGO PINTO: "DI ME NON SI POTRÀ DIRE CHE NON HO CAPITO LA PIAZZA ROMANA" - Sportmediaset Sport Mediaset

