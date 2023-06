Roma | Tiago Pinto contro Taylor | ' C' erano rigore e rosso a Lamela'

- Nella coda il veleno e le polemiche. Continua a far discutere l'arbitraggio di Taylor , il direttore di gara scelto per la finale di Europa League trae Siviglia e protagonista di alcuni episodi controversi durante la gara. La moviola non lascia dubbi: l'inglese è stato un disastro. Le sue decisioni hanno fatto infuriare i tifosi romanisti, che ...... A parlare, all'Ansa, èPinto., Pinto analizza gli episodi: 'Ecco perché siamo frustrati'Il dirigente giallorosso entra nel dettaglio, analizzando gli episodi arbitrali che non lo hanno ...Così il general manager dell'area sportiva dellaPinto, commenta all'ANSA la direzione dell'arbitro Taylor nella finale di Europa League. "Il rigore non assegnato per il fallo di mano di ...

«Noi come AS Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande finale, onorando al meglio il palcoscenico ...