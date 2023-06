Roma | sparatoria in un androne di un palazzo | uccisa una poliziotta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Questa mattina, la 57enne Sostituto Commissario della Polizia di Stato P.R., in servizio presso l’Ispettorato di P.S. “Camera dei Deputati”, è stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco esplosi da un soggetto – dileguatosi nell’immediatezza – nell’di un’abitazione in zona San Basilio. Sono in corso indagini. Sul posto la polizia giunta dopo la segnalazione di spari in strada. Non è ancora chiara la dinamica dell’omicidio. *Notizia in aggiornamento

Una poliziotta libera dal servizio, in forza al commissariato San Basilio, è stata uccisa questa mattina in via Rosario Nicolò. Sarebbe stata attinta alla testa da tre colpi di pistola esplosi da un ...L'omicidio in via Rosario Nicolò A quanto apprende l'Adnkronos, una poliziotta è rimasta uccisa in unanel quartiere San Basilio a. L'omicidio si sarebbe consumato in via Rosario Nicolò. Sul posto la polizia giunta dopo la segnalazione di spari in strada.nell'androne di un palazzo a Casal Monastero : in fin di vita una poliziotta (e non una ... I colpi sono stati esplosi nella tarda mattinata in via Rosario Nicolò a, all'altezza del ...

Roma, sparatoria a San Basilio: uccisa poliziotta Adnkronos

