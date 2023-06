Roma | Smalling | 'È triste vedere le feste degli altri'

... ma l'errore ai rigori condanna la7: Sbaglia pochissimo. Dalle sue parti non si passa quasi mai. Primo errore un minuto dopo il novantesimo, ma l'incornata di En - Nesyri alle sue ...Sospiro di sollievo per lache a sua volta chiede il calcio di rigore per un cross di ... La traversa diporta alla lotteria dei rigori dove la spuntano gli spagnoli per 4 - 1 (5 - 2). ...6,5 Si prende En Nesyri e si prende tutto il tempo del mondo per mettere sbarre e ... (105' Llorente sv) PELLEGRINI 6 Il Lorenzo bambino tifoso dellala gioca da adulto. Gestisce palloni ...

Pagelle Siviglia-Roma: la sfortuna di Mancini (5), Smalling all’ultimo tuffo. Spinazzola debole Corriere della Sera

Roma, le parole di Smalling e Cristante dopo la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia La Roma perde ai rigori la finale di Europa League contro il Siviglia. Era stato Paulo Dybala ...Le parole del centrale inglese dopo la sconfitta Intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara, Smalling ha commentato l’amara sconfitta con il Siviglia ai rigori. Di seguito, le sue parole. C ...