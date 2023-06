Roma-Siviglia | la sequenza dei rigori VIDEO

Otto squadre italiane in Europa la prossima stagione Il primo bonus ce lo siamo già giocato con la sconfitta dellanella finale di Europa League contro il. Ora rimane solo la Fiorentina: la vittoria della Viola nella finale di Conference darebbe all'Italia otto squadre nell'Europa che verrà, mentre ...... con Mourinho e lache si sentono danneggiati. Specie per il mancato rosso a Rakitic, che avrebbe costretto ila giocare i supplementari in inferiorità numerica, perdendo tra l'altro ..., tutti pazzi per Veronica Rajek: la stupenda slovacca che tifavasi è fatta ammirare in tutto il suo splendore Spettacolo in campo, ma anche in tribuna ieri sera a Budapest. Sì, ...

Beffa Roma: perde la finale di Europa League ai rigori. Il Siviglia fa festa: decisivi gli errori di Mancini e Ibanez La Gazzetta dello Sport

Siviglia-Roma: l'attacco frontale a Taylor e ai suoi collaboratori potrebbe costare caro al tecnico della Roma ...José Mourinho al termine della finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia si è recato sotto il settore di tifosi della Roma ed ha tenuto a rapporto la squadra. Come riporta Il Messagge ...