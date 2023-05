Roma-Siviglia | incredibile su Rai Uno | salta il segnale sul rigore decisivo di Montiel VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023)sulla Rai durante i rigori di. La partita era visibile in chiaro su Rai Uno in seguito all’accordo con Sky e proprio nel momento cruciale, quello del penalty calciato da, sbagliato ma ripetuto, se ne è andato ilsulla tv di stato (ma non su Sky o Dazn, quindi il problema riguarda viale Mazzini) e dopo alcuni strani suoni che hanno scatenato il web è ritornato quando il penalty era stato sbagliato ma con la decisione di ripeterlo da parte del Var. In alto ecco il. SportFace.

Però devo lottare per questi ragazzi, e anche non dirgli oggettivamente che rimango alla". Così José Mourinho al termine della finale di Europa League persa col, con una frase ...BUDAPEST C'è un momento in cui la storia tra Mourinho e lanon sembra finita. Non quando girato di spalle, mani in tasca non guarda i rigori. Ma quando i giocatori in cerchio lo ascoltano in modo religioso, i rigori sono finiti, Dybala piange e lui ...7.5 Bounou Da eroe del Marocco ai Mondiali a salvain Europa. 5.5 Navas Lui non spinge, lanon l'infila. Dal 5' pts Montiel 5 Sciupone. 5 Badé Recupera in tempo per essere infilato da Dybala. 6.5 Gudelj Un buttafuori rozzo, quindi ...

Roma battuta 5-2 ai rigori, Siviglia vince l'Europa League - Calcio Agenzia ANSA

"Il gruppo ha dato tutto. O uscivamo con la coppa o uscivamo morti. Siamo morti fisicamente e mentalmente. Il risultato è ingiusto, con tanti episodi di cui parlare. Eravamo stanchi, possiamo perdere ...Follia di un tifoso giallorosso. Prima della finale, persa questa sera dalla Roma contro il Siviglia, un fan si è tatuato sulla pelle la coppa dell'Europa League con tanto di anno 2023.