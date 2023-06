Roma-Siviglia | arbitro Taylor insultato da tifosi giallorossi all’aeroporto di Budapest VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) Brutta disavventuradiper Anthony, l’inglese che ieri sera ha diretto nella capitale ungherese la finale di Europa League trache si è conclusa con la vittoria degli spagnoli ai rigori. Una volta arrivato in aeroporto, il direttore di gara è stato riconosciuto da un folto gruppo diche evidentemente erano a loro volta in attesa di imbarcarsi per rientrare in Italia. Ildell’incontro, non certo amichevole, è ben presto finito sui social:sembra costretto a lasciare il tavolo del bar dove si trovava, tra i fischi e gli insulti dei presenti. In più è stato costretto, insieme alla sua famiglia, a essere esiliato all’interno di uno ...

Non si fermano le polemiche (e anche qualcosa di più) dopo la finale di Europa League, vinta ai calci di rigore dal Siviglia contro la Roma. Dopo la scena di José Mourinho, che nel post-partita ha insultato l'arbitro nel parcheggio, sono stati i tifosi giallorossi protagonisti di minacce e aggressioni nei confronti dell'arbitro.

Ieri sera il Siviglia ha conquistato la settima Europa League della propria storia, battendo la Roma ai calci di rigore. Tanto il malumore espresso da parte dei tifosi della Roma. L'arbitraggio di Siviglia-Roma di ieri del signor Anthony Taylor ha destato non poche polemiche in casa Roma.