Roma | sangue a San Basilio | poliziotta uccisa a colpi di pistola

(Di giovedì 1 giugno 2023)– Unaè rimastadinel quartiere San, a. La donna è stata trovata riversa a terra nell’androne di un palazzo di via Rosario Nicolò. A chiamare la Polizia sarebbe stato un vicino di casa della donna, che aveva sentito esploderedi. Non è ancora chiara la dinamica dell’omicidio. (fonte: Adnkronos) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal ...

Giugno, sulle strade di, inizia come è finito maggio : nel. Tragedia a San Basilio - nella notte tra mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno - dove un uomo di 41 anni ha perso la vita in un drammatico incidente ......la fotografia uno strumento per denunciare gli squarci causati dal terrorismo e le scie die ... Fausto Politino 1 of 7 Eventi d'arte in corso aDal 18/03/2023 al 15/10/2023 Dal 05/05/2023 al ...- I timori, purtroppo, sono diventati certezza. Giulia Tramontano , la ragazza di 29 anni al ... ieri erano state trovate tracce di. Da quanto si apprende la giovane sarebbe stata uccisa a ...

Sangue sulle strade: a Roma tre morti e quattro feriti in 12 ore, salgono a 61 le vittime in questo 2023 RomaToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Giugno, sulle strade di Roma, inizia come è finito maggio: nel sangue. Tragedia a San Basilio - nella notte tra mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno - dove un uomo di 41 anni ha perso la vita in un ...