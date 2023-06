Roma | poliziotta uccisa da un collega a Casal Monastero con tre colpi alla testa | l' uomo poi si toglie la vita La pista del movente passionale e la pistola portata in ferie

LaPier Paola Romano è stata uccisa da tre colpi di pistola alla testa alla periferia est di, in via Rosario Nicolò, nel quartiere di Torraccia, confinante con San Basilio . A sparare è ...... mentre si trovava nella Scuola di Formazione e Aggiornamento 'Giovanni Falconè a, per ...e la nostra umana vicinanza per un fatto gravissimo che colpisce per la giovane età della...Unaè stata uccisa a colpi di pistola questa mattina in via Rosario Nicolò a San Basilio, periferia Est di, da un collega che dopo l'omicidio si è suicidato. L'uomo, anche lui agente di ...

Roma, poliziotta uccisa a San Basilio: l'omicida era un suo collega Agenzia ANSA

La prima telefonata alla Polizia arriva poco dopo le 11.25, quando alcuni residenti di via Rosario Nicolò, nel quartiere di San Basilio, sentono due, forse tre, colpi di pistola. Il corpo di una donna ...Il marito e il figlio poliziotti, il lavoro alla Camera, la relazione con il collega che l'ha assassinata Uccisa nell'androne di casa da un collega. Probabilmente non se lo sarebbe mai aspettato Pierp ...