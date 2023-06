Roma | Mourinho | voglio rimanere però merito di più

"Fucking disgrace, fucking disgrace". È unfurente quello che ha aspettato l'arbitro Taylor e tutta la sua squadra nel parcheggio ...voluto favorire il Siviglia durante la finale contro laGrazie,. Perché seguirti e raccontarti in questa lunga, lunghissima, cavalcata europea è stato comunque bellissimo. Grazie, José. Perché se lae i romanisti hanno vissuto l'infinita soddisfazione di giocarsi due finali di fila in Europa è, soprattutto, grazie a te. Alla tua squadra, però, è mancato l'acuto finale.Niente medaglia. Josénon ha voluto la medaglia del secondo posto. E l'ha tirata ai tifosi in curva. A prenderla un bambino che, magari, la terrà come ricordo piacevole. Almeno lui. Perché Mou non aveva mai perso ...

La beffa è servita , alla fine di una battaglia senza fine. Uno a uno nei tempi regolamentari, gran gol di Dybala e autogol sciagurato di ...BUDAPEST E ora Suona strano, lo capiamo. Tuttavia, dopo la sconfitta in finale contro il Siviglia, è già tempo di pensare alla nuova Roma. Il momento è arrivato.