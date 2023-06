Roma | Mourinho resta ma le condizioni sono chiare | ecco cosa chiede Josè ai Friedkin

...versate da Paulo Dybala dopo la finale di Europa League persa dallaai rigori contro il Siviglia hanno commosso tutti i tifosi giallorossi e l'Argentina intera . Consolato prima da José..., squalificato (all'ultima anche alla guida dei giallorossi), sostituito in panchina da Foti .(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski;...... nella finale di Coppa dei Campioni in cui laavrebbe potuto sollevare il trofeo: 'Scheggiai ... 'Immedesimandomi in, ieri sera avevo pensato a Cristante, Belotti, Wijnaldum, El Shaarawi e ...

Mourinho, un terremoto: "Affare quasi fatto", chi lo scippa alla Roma Liberoquotidiano.it

Il Siviglia vince ancora una volta l’Europa League, per la settima volta in diciassette anni. Questa volta lo fa al termine di una delle finali più estenuanti dell’epoca recente, una partita durata pi ...(ANSA) - ROMA, 01 GIU - I media spagnoli celebrano la vittoria dell'Europa League da parte del Siviglia in finale contro la Roma ma prendono di mira soprattutto Jose Mourinho.