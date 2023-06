Roma | Mourinho contro Taylor | «Sei una disgrazia» – VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) Josénon le ha mandate a dire all’arbitro al termine della partita e nel parcheggio dello stadio si è scagliatoJosénon le ha mandate a dire all’arbitro al termine della partita e nel parcheggio dello stadio si è scagliatodopo la sconfitta dellail Siviglia. ????????: “??? ??? ?*****? ?????????”L’allenatore dellaurla tutta la sua rabbia in faccia all’arbitroMentre Rosetti, designatore UEFA, cerca di calmarlo@GianluVisco #AS#EuropaLeagueFinal #Sportitalia pic.twitter.com/3TxOZAEol0— Sportitalia (@tvdellosport) May 31, 2023 «Sei una» avrebbe più volte urlato il ...

... il fatto che sia sfumato all'atto conclusivo potrebbe essere un segnale importante per capire seresterà o meno alla. Fossimo nei panni di Friedkin, non esiteremmo a parlarci subito e ...Peccato, perché laci aveva illuso di poter vedere per la prima volta cinque italiane in ... Aquesta volta non è riuscita l'impresa, non ha messo la ciliegina sulla torta, non ha ripetuto ...Ladideve arrendersi ai calci di rigori al Siviglia nella interminabile finale di Europa League durata ben 146 minuti di gioco. Quella tra gli andalusi e i giallorossi è stata una partita ...

Jose Mourinho non ha resistito alla sconfitta dopo la finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. E a farne le spese soprattutto l'arbitro inglese Anthony Taylor che, secondo il ...È finita con le lacrime dei romanisti, in campo e in tribuna, per l’ennesima sconfitta ai calci di rigore della storia della Roma. Un film già visto, un incubo che si è ripetuto a Budapest: decisivi ...