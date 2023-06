Roma | Matic | “Ho indossato questa maglia con orgoglio | grazie per l’amore che mi avete dato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il centrocampista della, Nemanja, in seguito alla sconfitta nella finale di Europa League 2022/2023 contro il Siviglia, ha raccontato le proprie sensazione attraverso un post pubblicato sui profili social: “Abbiamotutto, abbiamo lottato fino alla fine. Ma a decidere è stata la lotteria. Hocongiallorossi per tuttoche mi”. Nel frattempo il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha concesso un giorno libero alla squadra, fissando la ripresa degli allenamenti per venerdì, quando la squadra si ritroverà a Trigoria per cominciare a preparare l’ultimo turno di campionato contro lo Spezia. SportFace.