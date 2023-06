Roma | l’ex mezzofondista Ferrari muore mentre faceva jogging

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’atleta si era ritirata dalle gare agonistiche tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, per poter curare alcuni seri problemi di salute che non le avevano permesso di continuare l'attività sportiva

... a partire da. Nel Pd, che a Bruxelles conta 16 ...che sul regolamento europeo per aumentare la produzione di munizioni per'... avverte Lia Quartapelle , deputata riformista edresponsabile ...A rendere il tutto ufficiale anche lo stesso centrocampista... italiane comprese come Juve e: 'Cari tifosi del Leicester, ... dopo quattro anni e mezzo speciali di cui vi sono grato, do'addio ...Il duro giudizio è dell'centrocampista di Liverpool e Real ... Ovvero'inglese Michael Oliver, destinatario al pari del direttore ... dunque, non solo lo staff tecnico dellama anche quello ...