Roma | la rabbia di Mourinho Cerca l’arbitro | lo trova e lo attacca | “Sei una f… disgrazia!” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Siviglia ha vinto ieri sera ancora una volta l’Europa League battendo laai rigori dopo due ore e mezzo di partita, più la lotteria dei tiri dal dischetto: 5-2 il risultato finale dopo l’1-1 di gioco e il successivo 4-1 dei penalty. Inizia Ocampos con l’1-0, segue Cristante 1-1, Lamela 2-1, Mancini nella sua serata nera (suo l’autogol dell’1-1) fallisce la prova, Rakitic 3-1, Ibanez prende il palo, infine Rui Patricio para Montiel mafa ripetere e le speranze finiscono con il 4-1. Una sconfitta immeritata, per i giallorossi, avvelenati anche per l’arbitraggio del signor Taylor, inglese cheha definito, ieri sera, “spagnolo“. Contestata, in particolare, la mancata concessione di un calcio di rigore allaper un fallo di mano in area di Ferdinando. Il tecnico portoghese poi ha raggiunto ...