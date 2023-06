Roma | la maledizione dei rigori come nell' 84 Fatali gli errori di Mancini e Ibanez

(Di giovedì 1 giugno 2023) I, ancora una volta, lacontinua. A Budapestquel 30 maggio 1984 all'Olimpico contro il Liverpool. Era la Coppa dei Campioni, stavolta l'Europa League, cambia la coppa non la sostanza. A Mourinho non riesce l'ennesimo miracolo, anche se ci è arrivato davvero a tanto così. Neanche il suo carisma ha potuto sfatare il tabù e invertire la rotta di un Siviglia che vinca la sua settima finale di Europa League. Il tutto al termine di una partita lunga una vita (146 minuti),a quale laè andata avanti grazie al gran gol di Dybala, si è fatta poi rimontare e alla fine ha ceduto, nonostante un brutto arbitraggio (ai giallorossi manda un rigore e Taylor ha spesso usato due pesi e due misure) solo alla roulette dei. Serata surreale con Dybala che stringe i ...

Grazie Roma, ma neppure Mou cancella la maledizione dei rigori Corriere dello Sport

