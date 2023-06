Roma ko in finale di Europa League | scatta l' ironia social | ' Più che Siviglia si veglia'

La sconfitta dellaindi Europa League contro il Siviglia scatena l'ironia social dei tifosi laziali. 'Silenzio surreale ora a- scrive più di qualcuno su twitter - Più che Siviglia... si veglia'. C'è ...... gialli: poi guarda un pò dove arriva l'ingiustizia, Lamela deve prendere un secondo giallo e invece no, è uno dei rigoristi della loro vittoria..:', dice Mourinho, riferendosi alla manata...Ci teneva tanto a questal'ex Juventus, che ha stretto i denti nelle ultime settimane solo per essere pronto per l'appuntamento di Budapest. Una partita che per Dybala era cominciata alla ...

Siviglia-Roma, la finale di Europa League risultato 2-5 ai rigori. Mourinho: «Voglio restare ma merito di più» Corriere della Sera

Follia di un tifoso giallorosso. Prima della finale, persa questa sera dalla Roma contro il Siviglia, un fan si è tatuato sulla pelle la coppa dell'Europa League con tanto di anno 2023."Il gruppo ha dato tutto. O uscivamo con la coppa o uscivamo morti. Siamo morti fisicamente e mentalmente. Il risultato è ingiusto, con tanti episodi di cui parlare. Eravamo stanchi, possiamo perdere ...