Roma | il supermercato non passa da Coop a Tigre e i lavoratori rischiano il posto | protesta all’Aurelio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sono sul piede di guerra, i dipendenti del punto venditadi via Aurelia, all’altezza di piazza San Giovanni Battista De La Salle, a pochi passi da piazza Irnerio a. E questa mattina, a partire dalle 9:15, hanno incrociato le braccia, uscendo da negozio e mettendosi davanti all’entrata. I clienti non possono fare la spesa, ma – non appena iraccontano i motivi per i quali stanno inscenando la loro– ecco che scatta la solidarietà nei loro confronti. Ilrientra tra i 54 che sarebbero dovutire dall’insegna. Ma, mentre gli altri 53 hanno già effettuato ilggio senza problemi, con cessione di ramo d’azienda anche per quanto riguarda i, per il ...