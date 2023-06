Roma | furia Mourinho contro l’arbitro Taylor | “sei una disgrazia” | VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) Joséè una. E’ altissima la delusione in casaper la sconfitta in finale di Europa Leagueil Siviglia, la sfida si è decisa ai calci di rigore. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari con i gol realizzati da Dybala e l’autogol di Mancini, sono risultati fatali gli errori dal dischetto dello stesso difensore giallorosso e di Ibanez. Il futuro di Josèè ancora tutto da decidere e l’addio è sempre più probabile. Lo Special One è stato protagonista anche fuori dal campo e in particolar modo non sono passate inosservate le proteste. “Sembrava spagnolo”, ladell’allenatore giallorosso. Poi lo sfogo nel parcheggio dello stadio: “What a disgrace (che ...

Gamba alta del difensore del Siviglia che, in realtà non tocca la punta della. Taylor non dà ... Ladi Mourinho A fine partita Josè Mourinho è stato molto critico verso la direzione di gara. "...Insulti, parolacce e un'accusa chiara di aver voluto favorire il Siviglia durante la finale contro la. Per il portoghese la direzione di gara è stata a senso unico. Un'accusa mossa in conferenza ...... soprattutto in una città così affollata e trafficata come" , considera l'ex parlamentare sul ... Per fortuna alcuni passanti sono intervenuti in sua difesa, evidentemente allarmati dalladell'...

Mou a brutto muso con l'arbitro: "Sei una disgrazia". E a Rosetti: "Vergogna" La Gazzetta dello Sport

ForzAzzurri.net - Sportitalia - Furia Mourinho, urla contro Taylor a fine partita: "Sei una f*****a disgrazia!" In seguito alla sconfitta della Roma, contro il Siviglia, ...Una delusione grandissima per la Roma targata Josè Mourinho, sconfitta soltanto ai rigori in finale di Europa League ...