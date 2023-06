Roma | e se Mourinho se ne va

(Di giovedì 1 giugno 2023) E che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire a questi ragazzi che stanno in campo centocinquanta minuti senza una sola sbavatura tattica, che non concedono che un solo tiro in porta, quello di Rakitic nel ...

BUDAPEST (Ungheria) - Pur senza parlare in modo chiaro del suo futuro, José, ha mandato u n saluto ai tifosi dellatrattenendo a stento le lacrime. Lo ha fatto subito dopo aver parlato a lungo in mezzo al campo alla squadra dopo la . Il portoghese - - ha detto ...Un messaggio che va al di là di tutto, rivolto alla squadra e a ovviamente a un, sempre più comandante del popolo giallorosso: 'Grazie'.

Josè Mourinho proprio non ci sta. Al tecnico portoghese la sconfitta della sua Roma, in finale di Europa League contro il Siviglia non è andata giù. Già in campo le lamentele per un arbitraggio ritenu ...Le statistiche Il Siviglia ha raggiunto per la settima volta la finale della Coppa UEFA/Europa League, due più di ogni altro club. Gli spagnoli hanno vinto la…