Roma | Dybala | «Giocare in questa squadra è un onore»

(Di giovedì 1 giugno 2023) le parole di Paulosui social dopo la sconfitta dellacontro il Siviglia nella finale di Europa League Dopo l’amara sconfitta di ieri sera in finale di Europa League, Pauloha scritto sui propri canali social. Di seguito le parole dell’argentino della. «Fiero di NOI e Fiero di VOI, tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall’Olimpico, a prescindere dall’esito, abbiamo dato il massimo!pernon è solo uno sport o un lavoro ma un. Abbiamo gioito insieme durante questo percorso ed anche pianto, lacrime di sofferenza che dimostrano il valore che abbiamo dato pergente. Forzasempre»

