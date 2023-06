Roma | donna uccisa a colpi d’arma da fuoco a San Basilio | il corpo nell’androne di un palazzo

(Di giovedì 1 giugno 2023) Unaè statadadi arma da. L’omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nel quartiere di San. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da alcune persone che avevano sentito gli spari. Ilè stato trovatodi un. L’aggressore è fuggito. La vittima era a sua volta una poliziotta. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma, 1 giu. (askanews) – Una agente donna della Polizia di Stato è stata uccisa all’ingresso di un un palazzo, in via Rosario Nicolò, nella zona del quartiere San Basilio, a Roma. La donna è stata ...Una donna è stata uccisa da colpi di arma da fuoco a Roma. L’omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nel quartiere di San Basilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da alcu ...