Roma | Damiano dei Maneskin furioso contro l’arbitro Taylor | «El dinero siempre gana»

(Di giovedì 1 giugno 2023) La passione dideiper la squadra Asnon è un mistero, anzi è stato un fenomeno particolarmente evidente negli ultimi giorni, quando il cantante si è tinto i capelli con i colori della squadra. E dunque anche lui rientra tra le file dei tifosi delusi dalla sconfitta di ieri, 31 maggio, nella finale di Europa League ai rigoriil Siviglia, in particolare per la direzione di gara delinglese Anthony. A contestare quest’ultimo, così come il tecnico giallorosso Mourinho, è stato anche. A margine del match ha infatti impugnato il telefono e pubblicato una storia dove si leggeva la scritta: «El», ovvero «il denaro vince sempre», al di sotto della foto ...

E' tanta l'amarezza dei tifosi dellaper la sconfitta nella finale di Europa League ai rigori contro il Siviglia, in particolare per ... che non è piaciuto nemmeno aDavid dei Maneskin, tra ...La passione didei Maneskin per la squadra Asnon è un mistero, anzi è stato un fenomeno particolarmente evidente negli ultimi giorni, quando il cantante si è tinto i capelli con i colori della squadra.dei Maneskin, tifosissimo dellae presente a Budapest per la finale con una nuova capigliatura, ha battibeccato sui social con i tifosi spagnoli parlando di arbitro comprato dal Siviglia ...

Damiano dei Maneskin contro l'arbitro di Siviglia-Roma: il duro attacco sui social Corriere dello Sport

ROMA – Infuocato post partita a Budapest ... un malcontento che possiamo sintetizzare in questa story Instagram di Damiano dei Maneskin) non solo la gestione dei cartellini di una partita – ovviamente ...Prima di partire per Budapest, dove la sera del 31 maggio si è disputata la finale di Europa League, il frontman dei Maneskin ha voluto fare l’ennesimo colpo di testa, decolorandosi la chioma con i co ...