(Di giovedì 1 giugno 2023) Josè Mourinho contesta l’arbitraggio dell’inglese Anthonynella finale di Europa League persa ai rigori dallail Siviglia. E a far eco allo Special One ci pensa cheDavid, frontman dei, noto tifoso giallorosso e presente ieri sugli spalti della Puskas Arena di Budapest. Dopo il match, il cantante è andato all’attacco del ‘fischietto’ inglese: “El” (il denaro vince sempre, ndr) è la frase scritta a corredo di una foto dello stesso arbitro, mentre in una successiva foto si vede il chiaro fallo di mano del giocatore del Siviglia Fernando in area con la scritto ironicamente ‘que lindo’ (che bello ndr.). Poi l’ultima stories per la squadra: “Grazie”. SportFace.

David aveva pubblicato alcune storie Instagram dove descriveva il suo viaggio da verso l' Ungheria . Per supportare la propria squadra del cuore, il ... un messaggio scritto da chi era Budapest, come dei Maneskin, e da chi ha vissuto, per ... Leggi anche Siviglia -, le pagelle: prova titanica di Smalling (7,5). Spinazzola (5) soffre Mou a ...

Il frontman dei Maneskin non ci sta dopo la finale persa dai giallorossi e attacca l’arbitro inglese La finale persa non va giù a Damiano. Ma in particolare non va giù l’arbitraggio di Taylot. Il fron ...Roma, Damiano dei Maneskin contro l'arbitro Taylor: "El dinero siempre gana", ecco cosa ha scritto su Instagram ...