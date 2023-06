Roma | Casal Monastero | poliziotto uccide la collega sotto casa e poi si toglie la vita

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ha aspettato che fosse nell’androne del suo palazzo, poi ha aperto il fuoco contro la, non in servizio,ndola sul colpo. Così ha perso la, in via Rosario Nicolò, l’agente Pierpaolano, sposata con l’agente Adalberto Montanaro. La donna, poliziotta – secondo quanto riporta Repubblica, che riporta i nomi dei protagonisti di questa drammatica vicenda – non era in servizio.no è stata ferita alla testa, a colpi di arma da fuoco, mentre si trovava a due passi dall’uscio del suo appartamento. Il 118 ha provato a rianimarla sul posto ma non c’è stato nulla da fare. Dopo aver esploso i colpi, Massimiliano Carpineti,anche lui edella donna, ...

Ha aspettato che fosse nell'androne del suo palazzo, poi ha aperto il fuoco contro la collega, non in servizio, uccidendola sul colpo. Così ha perso la vita aMonastero, in via Rosario Nicolò, l'agente Pierpaola Romano, sposata con l'agente Adalberto Montanaro. La donna, poliziotta - secondo quanto riporta Repubblica , che riporta i nomi dei ...Omicidio - suicidio a. Una donna è stata trovata morta dopo una sparatoria nell'androne di un palazzo aMonastero : è la poliziotta Pierpaola Romano (e non una carabiniera come si era appreso in un primo ...L'omicidio - suicidio aMonastero La prima segnalazione al 112 era arrivata alle 11.25. Testimoni avevano annotato e qualcuno anche fotografato la macchina con a bordo il killer in fuga. Ma la ...

Roma, poliziotta uccisa da un collega a Casal Monastero con tre colpi alla testa: l'uomo poi si toglie la vita. La pista del ... ilmessaggero.it

Omicidio-suicidio a Roma, una poliziotta è stata uccisa da un collega a colpi di pistola nell’androne di casa nella tarda mattinata in via Rosario Nicolò nel quartiere di Casal Monastero. L’assassino ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...