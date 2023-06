Roma | Abraham rompe il silenzio social dopo la delusione europea | il messaggio

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tammyilladella sua: ildell’attaccante inglese Tammy, centravanti dellailil ko in finale di Europa League. Il suosu Instagram. IL– «Siamo caduti ma ci rialzeremo. Sono orgoglioso della mia squadra e di quanto lontano siamo arrivati ??in sole due stagioni insieme. Grazienisti per il continuo amore e supporto, torneremo più forti!».

Le pagelle di Siviglia -5 - 2 (dcdr) Rui Patricio 5, Mancini 6, Smalling 7,5, Ibanez 7, Celik ... Dybala 7 (dal 67' Wijnaldum 4,5), Pellegrini 6 (dal 106' El Shaarawy ng),6 (dal 75' ...... e senza neppuree Matic , lo Special One ha dovuto fare affidamento a quel che passava il convento, tra cui i difensori Ibanez e Mancini , che hanno appunto cannato il loro tiro. Un ex...I giocatori di Mendilibar non me hanno sbagliato uno, quelli dellatroppi ed è inevitabile ...ha dato forfait al 75', lasciando il campo piuttosto malconcio. La delusione dei giocatori ...

Abraham e Gudelj, contatto sospetto in Siviglia-Roma: Mourinho protesta e chiede il rigore la Repubblica

La Roma vuole mettersi alle spalle l'amara sconfitta contro il ... Dybala entrerà solo a gara in corso: ci sarà El Shaarawy al fianco di Pellegrini sulla trequarti alle spalle di Abraham. Rui Patricio ...Le parole di Tammy Abraham Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha affidato ad un post su Instagram i suoi pensieri sulla partita di ieri e in generale sul cammino dei giallorossi in Europa. Di segui ...