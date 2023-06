Roland Garros | Musetti è al terzo turno | “La mia solidità | frutto del lavoro”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Parigi – “Sotto alcuni punti di vista non è esagerato definirla la mia miglior partita del 2023. Mantenere questo livello, questaper tre set forse è una delle prime volte in carriera che mi succede. Sono felicissimo della mia prestazione, èdi unche sta pagando” ha detto Lorenzodopo lo scintillante 6-1 6-1 6-2 a Aleksandr Shevchenko al secondodel. Ildel carrarino coinvolge non solo gli aspetti tecnici, tattici o fisici. “Nel tennis l’area mentale è veramente tanto importante, ho cercato di investire molto, tempo e denaro, in questo. I frutti delche sto facendo quotidianamente è integrato sicuramente da persone che sanno cosa devo fare e che mi aiutano a capire ...

Continua l'ottimo momento di Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana dopo aver battuto ed eliminato la Kvitova, quindi una testa di serie, questa volta vince per 2 set a 0 per 6 - 2,6 - 3 ...Alsi va a caccia del terzo turno. Jannik Sinner è in campo contro il tedesco Altmaier , mentre Giulio Zeppieri è stato eliminato in quattro set dal norvegese Ruud . Nel pomeriggio di ...Ilè in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) A più tardi per un altro match che coinvolge un italiano, Vavassori contro Olivieri : una grande occasione per il ...

Ha lottato come un leone Giulio Zeppieri, nel secondo turno del Roland Garros 2023. Il n.129 del ranking si è dovuto arrendere in quattro set al norvegese Casper Ruud (n.4 del ranking) con il punteggi ...Si ferma al secondo turno l'avventura di Giulio Zeppieri al Roland Garros. Il 21enne italiano, numero 129 dell'Atp, si è arreso per 6-3 6-2 4-6 7-5 a Casper Ruud. (ANSA) ...