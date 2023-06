Roland Garros | l’Italia vola | altri due azzurri al terzo turno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo la grande vittoria di Fabio Fognini, ieri sono arrivatidue successi per il nostro tennis: oggi in campo Sinner, Zeppieri e Vavassori PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Prosegue con segnali più che positivi ilper. Nella giornata di ieri, mercoledì 31 maggio, si sono disputati i primi incontri Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sono tre gli azzurri impegnati giovedì nel secondo turno del, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro) . Ad aprire il programma (ore 11.45) sul "Philippe Chatrier" è Giulio Zeppieri, n.129 ATP, ...Dura poco più di mezz'ora l'impegno di secondo turno di Camila Giorgi, costretta a ritirarsi all'inizio del secondo set e a salutare il, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro) . Nel match che ha aperto il programma sul "Philipe Chatrier", la 31enne di Macerata, n.37 ...Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini tornano in campo per il secondo turno del, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro) . Nel secondo match (dalle ore 11) in programma sul Campo 9 Cocciaretto, n.44 WTA, trova dall'...

Roland Garros, oggi Sinner-Altmaier e 4 italiani in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Fanpage.it

Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini tornano in campo per il secondo turno del RolandGarros, secondo Slam del2023, in corso sulla terra ...Sono tre gli azzurri impegnati giovedì nel secondo turno del RolandGarros, secondo Slam del2023, di scena sulla terra rossa parigina (montepremi ...