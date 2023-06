Roland Garros | dove vedere Sinner-Altmaier in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 giugno 2023) Intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 1° giugno, Jannikaffronterà il tedesco Danielnel match valido per il secondo turno del2023. Il numero uno del tennis italiano è il favorito numero uno per l’accesso al terzo turno, ma dovrà essere bravo a rimanere concentrato dall’inizio alla fine per non cadere nella trappola teutonica.è infatti un giocatore noto per esaltarsi soprattutto con i top 10, come dimostra l’unico precedente disputato tra i due atleti. Di seguito tutte le informazioni da conoscere sull’orario di inizio della partita travederla in televisione e in...