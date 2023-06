Roland Garros | delusione Sinner fuori al 2° turno | sconfitto in cinque set da Altmaier

(Di giovedì 1 giugno 2023) Giornata no per l'altoatesino, eliminato al 2°dal tedesco, dopo aver sprecato due match point nel quarto set

Così l'ex campione statunitense Jim Courier ha scherzato durante la cronaca del match vinto da Djokovic contro l'ungherese Marton Fucsovics nel secondo turno del. Una battuta arrivata ...Elisabetta Cocciaretto avanza al terzo turno del. L'italiana ha sconfitto la qualificata svizzera Simona Waltert in due set con il punteggio di 6 - 2, 6 - 3 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Nel primo set l'equilibrio si ...Delusione per Jannik Sinner sconfitto in cinque set al secondo turno degli Open di tennis di Parigi alsuperato da Daniel Altmaier , 24enne tedesco n.79 del mondo, che già gli aveva creato qualche grattacapo di troppo al debutto negli scorsi Us Open. Il punteggio finale per il tedesco: 6 -...

Diretta Roland Garros: Sinner eliminato da Altmaier LIVE Corriere dello Sport

Saranno tre i tennisti azzurri impegnati nel Day 6 del Roland Garros. Il primo italiano a scendere in campo porta il nome e il cognome di Lorenzo Sonego, che sfiderà Andrey Rublev sul Suzanne-Lenglen ...Finisce al secondo turno il cammino di Jasmine Paolini al Roland Garros 2023. La toscana viene eliminata dalla serba Olga Danilovic, per la prima volta in grado di arrivare a tal punto in un torneo de ...