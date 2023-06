Roland Garros | Day 5 | ostacolo tedesco per Sinner | Zeppieri sfida Ruud sullo Chatrier

(Di giovedì 1 giugno 2023) Alsi chiude il secondo turno dei due tabelloni di singolare e, in quella che è diventata una piacevole abitudine, ci sarà tanta Italia da tener d’occhio sin dai primi incontri della mattinata. Ancora un azzurro sul Philippe, con Giulioche avrà l’onore di aprire la giornata contro il finalista della scorsa edizione del torneo, Casper. Il tennista classe ’01 sembra trovarsi perfettamente a suo agio a Parigi e dopo il primo successo in un main draw slam – arrivato dopo aver superato facilmente le qualificazioni – ora potrà giocare con la testa libera da pressioni contro il norvegese testa di serie numero quattro. La pressione, come dichiarato dain conferenza stampa al termine del match con Bublik, sarà tutta sulle spalle del suo ...

Andrea Vavassori sfiderà Genaro Alberto Olivieri nel secondo turno del2023 , secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi . Dopo l'incredibile successo all'esordio contro Kecmanovic, il tennista azzurro torna in campo per continuare il suo ...La tennista russa Kasatkina ha incantato Parigi con un colpo ...Jasmine Paolini scenderà in campo contro Olga Danilovic nel secondo turno del2023 , secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Al debutto l'azzurra ha superato la romena Cirstea, trentesima forza del seeding, e prolungato la sua striscia positiva ...

Fabio, Sonny e Muso: a Parigi l'Italia mette una tripla. "Merito della pasta..." La Gazzetta dello Sport

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Quella tra Lacoste e il Roland Garros è una lunga storia d’amore.Tra le donne spazio a Cocciaretto e Paolini. Per Zeppieri l'ostacolo è Ruud, per Jannik il tedesco Altmaier. Vavassori trova l'argentino Genaro Olivieri ...