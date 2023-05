Roland Garros | day 4 | l’Italia cala il tris Musetti dominante | promossi Fognini e Sonego

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) Lorenzogioca una delle migliori partite della sua carriera e vola al terzo turno del2023. E’ proprio il carrarino a prendersi la scena in questo day 4 dello slam parigino, che continua a parlare italiano.ha infatti travolto il russo Shevchenko con un notevole 6-1 6-1 6-2 in appena 1h39?, proseguendo il suo cammino e lasciando ben sperare in vista del futuro. Sul match in sé c’è poco da dire, visto che Lorenzo ha dominato sotto tutti gli aspetti e gli è riuscito tutto dall’inizio alla fine. Occhio invece al prossimo impegno dell’azzurro, Cameron Norrie, sconfitto il mese scorso a Barcellona. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio, che se gioca come ha fatto oggi può davvero fare la differenza. Guai però a sottovalutare il britannico, ...