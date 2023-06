Roland Garros | clamorosa uscita di Jannik Sinner al secondo turno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Parigi –esce sorprendentemente di scena al 2°del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e del seeding, cede al 24enne tedesco Daniel Altmaier, numero 76 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (0-7), 7-6 (9-7), 1-6, 7-6 (7-4), 7-5 dopo cinque ore e 28 minuti.spreca due match-point, quando va al servizio per il match sul 5-4 in suo favore nel 4° set. (Adnkronos) (foto@internazionaliBNlditalia.com/Sposito) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...

, ad esempio: periferia sud - est di Parigi , nel bosco di Boulogne , un quartiere una volta operaio e ora residenziale ma senza sfarzi. Ogni giorno tra le 35 e la 40mila persone si ...Mirra Andreeva non si fa notare solo in campo. Dopo aver raggiunto il terzo turno al, la 16enne stellina russa ha ribadito in conferenza stampa di non volersi porre limiti. Una frase significativa Eccola qui: "Il mio sogno è vincere gli Slam. Quanti ne ha vinti Djokovic...... cosi, tra la delusione e l'amarezza, Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la sconfitta con il tedesco Daniel Altmaier al secondo turno del. Un bilancio della terra rossa "La ...

Diretta Roland Garros: Sinner eliminato da Altmaier LIVE Corriere dello Sport

Elisabetta Cocciaretto sarà l'unica azzurra al terzo turno del Roland Garros 2023 di tennis: l'azzurra, dopo aver superato la qualificata elvetica Simona Waltert per 6-2 6-3 in un'ora è ventisei minut ...Mettiamo via questa sconfitta e poi si riparte sull’erba”: cosi, tra la delusione e l’amarezza, Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la sconfitta con il tedesco Daniel Altmaier al secondo turno del ...