Roland Garros | Altmaier | che fortuna! Sinner beffato dal nastro sul match point VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) Danielha sicuramente meritato la vittoria al secondo turno del2023 contro uno spento Jannik. Allo stesso tempo, però, è innegabile che il giocatore tedesco sia stato anche molto fortunato. Basta guardare il modo in cui ha annullato il primoall’azzurro sul 5-4 del quarto set.sembrava aver vinto il punto e doveva solamente chiudere a rete.invece ha pescato un vero e proprio jolly, tirando un passante di rovescio che ha colpito il, cambiato traiettoria eJannik. Ildell’episodio. SportFace.

Così l'ex campione statunitense Jim Courier ha scherzato durante la cronaca del match vinto da Djokovic contro l'ungherese Marton Fucsovics nel secondo turno del. Una battuta arrivata ...Elisabetta Cocciaretto avanza al terzo turno del. L'italiana ha sconfitto la qualificata svizzera Simona Waltert in due set con il punteggio di 6 - 2, 6 - 3 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Nel primo set l'equilibrio si ...Saranno tre i tennisti azzurri impegnati nel Day 6 del. Il primo italiano a scendere in campo porta il nome e il cognome di Lorenzo Sonego , che sfiderà Andrey Rublev sul ...

Diretta Roland Garros: Sinner eliminato da Altmaier LIVE Corriere dello Sport

Jannik Sinner è stato clamorosamente eliminato al secondo turno del Roland Garros 2023. Il tennista italiano è stato battuto dal tedesco Altmeir dopo cinque ore e mezza di autentica battaglia sulla te ...Giornata no per l'altoatesino, eliminato al 2° turno dal tedesco Altmaier, dopo aver sprecato due match point nel quarto set ...