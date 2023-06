Roland Garros 2023 | Vavassori esce di scena al secondo turno | Olivieri vince in quattro set

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023) Niente da fare per Andreache, nel match valevole per ildel, viene sconfitto inset dall’argentino Genaro Albertomediante il punteggio di 6-7(7) 6-3 4-6 6-7(3). L’azzurro paga il terzo incontro nell’arco di altrettanti giorni e, a causa della condizione fisica, è costretto ad arrendersi al rivale sudamericano. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI L’argentino parte con il piede sull’acceleratore, ritagliandosi e concretizzando immediatamente la prima palla break a sua disposizione. L’azzurro, però, non resta a guardare e mette subito a referto il contro-break a zero, anche se nel game successivo lo stessoè costretto a cedere nuovamente il servizio. Il ...