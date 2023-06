Roland Garros 2023 | Taylor Fritz batte Rinderknech e zittisce il pubblico tra fischi assordanti VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023)scatenato contro ildel. Il tennista statunitense, dopo aver battuto il padrone di casa Arthurin quattro set, ha immediatamente iniziato a zittire ilche ovviamente ha risposto cone ululati. Un clima caldissimo cheha ravvivato anche dopo la stretta di mano con avversario e arbitro, continuando a mimare il gesto che ha fatto infuriare i tifosi francesi. IL's celebration was a choice. @97 #pic.twitter.com/HYJzx707pT — TENNIS (@Tennis) June 1, ...

La numero 1 del mondo Iga Swiatek approda facilmente al terzo turno dellasciando 4 game alla statunitense Claire Liu (102 Wta), costretta alla resa per 64 60. "Nel secondo set - ha raccontato la polacca - sono riuscita a giocare molto meglio; nel primo set ...Holger Rune supera il 2° turno alsenza scendere in campo . Il danese, n. 6 del seeding, avrebbe dovuto giocare contro Gael Monfils, ma il francese ha annunciato il ritiro a causa della parziale rottura di un legamento ...Jannik Sinner è eliminato dalnel secondo turno. Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino cade sotto i colpi del tedesco Daniel Altmaier , che vince in cinque set 7 - 6, 6 - 7, 6 - 1, 6 - 7, 5 -...

"Sotto alcuni punti di vista non è esagerato definirla la mia miglior partita del 2023. Mantenere questo livello, questa solidità per tre set forse… Leggi ...Taylor Fritz scatenato al Roland Garros dopo la vittoria su Rinderknech, caos totale sul campo Suzanne Lenglen ...