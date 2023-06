Roland Garros 2023 | Sinner spreca due match point e viene eliminato

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) – Jannikesce sorprendentemente di scena al 2° turno del, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e del seeding, cede al 24enne tedesco Daniel Altmaier, numero 76 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (0-7), 7-6 (9-7), 1-6, 7-6 (7-4), 7-5 dopo cinque ore e 28 minuti.due, quando va al servizio per ilsul 5-4 in suo favore nel 4° set. L'articolo proda Italia Sera.

La testa di serie 14 (Norrie) contro la 17 (Musetti). La sfida tra il britannico e Lorenzo è sicuramente tra i match sulla carta più equilibrati al terzo turno nel tabellone maschile del. L'allievo di Simone Tartarini arriva carico all'appuntamento dopo la bellissima vittoria contro Alexander Shevchenko, avversario insidioso a cui ha lasciato solamente cinque game dopo ...C'è chi può e chi non può. Andare in vacanza. In questi giorni i calciatori del Milan hanno staccato dopo settimane a tutto ritmo: Tonali è stato ala vedere Sonego, Theo Hernandez è andato al mare, Saelemaekers è andato a golf. A ognuno il suo sport. Per Paolo Maldini e Ricky Massara, lo sport è quello di sempre: il calcio. Chi si ...Jannik Sinner esce sorprendentemente di scena al 2° turno del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e del seeding, ...

