Roland Garros 2023 | Sinner sconfitto da Altmaier | ranking | programmazione e prossimi tornei

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 giugno 2023)al secondo turno deldal tedesco, per Jannikè tempo di riposare in vista della stagione su erba, ma anche di archiviare al più presto questo doloroso ko. La buona notizia per l’azzurro è che non perderà troppo terreno in classifica. Per scalzarlo dalla nona posizione delAtp servirà infatti un exploit da parte di qualche giocatore in quanto i rivali sono distanti oltre 400 punti dai 3.300 di Jannik. Nella Race, invece,verrà inevitabilmente scavalcato da qualcuno al quinto posto (Rublev al 99%, probabilmente anche da Rune). Non c’è tempo però per rimuginare sull’accaduto, ma bisogna subito proiettarsi al futuro.attualmente è iscritto solamente al torneo di Halle ...