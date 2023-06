Roland Garros 2023 | risultati tabellone uomini 1° giugno | Alexander Zverev e Grigor Dimitrov approdano al terzo turno

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si chiude in maniera amara per l’Italia il secondodelmaschile deldi tennis: eliminati i tre azzurri impegnati oggi. L’argentino Genaro Alberto Olivieri supera Andrea Vavassori per 7-6 3-6 6-4 7-6, il norvegese Casper Ruud piega Giulio Zeppieri per 6-3 6-2 4-6 7-5 ed il tedesco Daniel Altmaier rimonta Jannik Sinner per 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5. Il danese Holger Rune approfitta del forfait del transalpino Gael Monfils ed avanza senza giocare, mentre il bulgaroregola il finlandese Emil Ruusuvuori per 7-6 6-3 6-4. Il tedescoliquida lo slovacco Alex Molcan per 6-4 6-2 6-1, mentre lo statunitense Frances Tiafoe rimonta il russo Aslan Karatsev per 3-6 6-3 7-5 6-2. L’argentino ...