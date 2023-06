Roland Garros 2023 | la sfida tra le sorprese è di Olivieri | Andrea Vavassori ko in quattro set

(Di giovedì 1 giugno 2023)non riesce ad uscire vincitore dallatra lein questo secondo turno del. L’argentino Genaro Albertosi prende la copertina di giornata e si guadagna, grazie al 7-6 3-6 6-4 7-6 finale, il passaggio ai sedicesimi, dove affronterà il danese Holger Rune, già avanti dopo il ritiro di Gael Monfils. In unadel genere conta molto il modo in cui si approccia la, chi ha meno tensione e chi inizia con più energie. E la partenza arride all’argentino,appare scarico e in un amen si ritrova sotto 4-1, senza mai tenere il servizio. Liberatosi delle ansie e delle paure, il braccio dell’azzurro torna a funzionare e recupera il gap, ...

Mai oltre i 1/4 in carriera sulla terra di Parigi, Jannik Sinner (9) si fatto sorprendere gi al secondo incontro delda Daniel Altmaier (79), vincitore per 6 - 7 (0/7) 7 - 6 (9/7) 1 - 6 7 - 6 (7/4) 7 - 5 al termine della quinta battaglia pi lunga della storia del torneo (5 ore e 26 minuti). Il tedesco, ...Si infrange il sogno parigino di Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri, entrambi ko al secondo turno. Il torinese ha perso in quattro set contro l'argentino Olivieri, n. 231 al mondo. Niente da fare ...Sconfitto al secondo turno del2023 dal tedesco Altmaier, per Jannik Sinner è tempo di riposare in vista della stagione su erba, ma anche di archiviare al più presto questo doloroso ko. La buona notizia per l'azzurro ...

'E ora viene il difficile…. il trasloco!'. Giulio Zeppieri chiude la sua avventura al Roland Garros 2023 con spirito e con la consapevolezza che ...Elisabetta Cocciaretto affronterà Bernarda Pera nel terzo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Per la prima volta nella sua giovane carriera la tenni ...