Roland Garros 2023 | Giulio Zeppieri lotta come un leone | ma deve cedere in quattro set a Casper Ruud

(Di giovedì 1 giugno 2023) Hatoun, nel secondo turno del. Il n.129 del ranking si è dovuto arrendere inset al norvegese(n.4 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 4-6 7-5. Il finalista della scorsa edizione è stato messo in difficoltà dal giovane tennista nostrano che, anche per un problema muscolare alla gamba, è stato costretto asul finire della quarta frazione. Resta, comunque, l’ottima figura fatta dall’allievo di Massimo Sartori., quindi, accede del terzo turno dove ci sarà vincente tra l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.153 del mondo) e il cinese Zhizhen Zhang (n.71 ATP). Nel primo set l’avvio non ...

Continua l'ottimo momento di Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana dopo aver battuto ed eliminato la Kvitova, quindi una testa di serie, questa volta vince per 2 set a 0 per 6 - 2,6 - 3 ...Alsi va a caccia del terzo turno. Jannik Sinner è in campo contro il tedesco Altmaier , mentre Giulio Zeppieri è stato eliminato in quattro set dal norvegese Ruud . Nel pomeriggio di ...Ilè in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) A più tardi per un altro match che coinvolge un italiano, Vavassori contro Olivieri : una grande occasione per il ...

Roland Garros, Sinner-Altmaier 7-6 6-7 in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Fanpage.it

Ha lottato come un leone Giulio Zeppieri, nel secondo turno del Roland Garros 2023. Il n.129 del ranking si è dovuto arrendere in quattro set al norvegese Casper Ruud (n.4 del ranking) con il punteggi ...Si ferma al secondo turno l'avventura di Giulio Zeppieri al Roland Garros. Il 21enne italiano, numero 129 dell'Atp, si è arreso per 6-3 6-2 4-6 7-5 a Casper Ruud. (ANSA) ...