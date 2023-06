Roland Garros 2023 | Giulio Zeppieri | “Giocherò a Perugia e Parma | la classifica non mi permette di andare sull’erba adesso”

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023)è uscito di scena nel secondo turno del torneo di singolare maschile deldi tennis: l’azzurro ha ceduto in quattro set al norvegese Casper Ruud, numero 4 del seeding e del mondo, vittorioso per 6-3 6-2 4-6 7-5 in tre ore e sette minuti. In conferenza stampa il tennita azzurro ha raccontato quanto accaduto oggi in campo (Credit dichiarazioni: Vanni Gibertini (Ubitennis)). Bilancio positivo per l’azzurro: “Sicuramente è stata un’ottima partita, sono contento comunque di essere riuscito a rimanere attaccato anche per i primi due set, sono quasi riuscito anche a portarla al quinto, ci sono andato vicino, quindi sono contento di questo. Sicuramente esco bene, sono molto soddisfatto del torneo,ci alleneremo e penseremo ai prossimi ...