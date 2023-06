Roland Garros 2023 | delusione Sinner | eliminato da Altmaier

(Di giovedì 1 giugno 2023) Due match point, al quarto set, non finalizzati e un'altra eliminazione che dovrà essere riscattata. Jannik, dopo l'eliminazione agli Internazionali d'Italia da Cerundolo, dovrà riscattare un'altra, la sconfitta al secondo turno dello Slam parigino, al quinto set, contro Daniel...

Nella spendida cornice del, il numero uno azzurro ha ancora deluso, cadendo rovinosamente in un lunghissimo match, durato cinque set, contro il tedesco Daniel Altmaier . Uno stop che i ...Vivi con noi la quinta giornata da Parigi con cinque azzurri protagonisti. Out Sinner dopo quasi 5 ore e mezzo, Zeppieri strappa un set a Ruud. Rune avanza senza giocare grazie al forfait di Monfils ...PARIGI (FRANCIA) - Giornata negativa per gli azzurri alcon 4 italiani che lasciano la Francia ed Elisabetta Cocciaretto che evita l'en - plein di sconfitte tricolori. L'eliminazione più sorprendente è quella di Jannik Sinner, uscito di scena ...

Gioia, sofferenza, disperazione, estasi, lacrime e dolore: nel match di secondo turno del Roland Garros 2023 tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier ...Elisabetta Cocciaretto sarà l'unica azzurra al terzo turno del Roland Garros 2023 di tennis: l'azzurra, dopo aver superato la qualificata elvetica Simona Waltert per 6-2 6-3 in un'ora è ventisei minut ...