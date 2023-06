Ritrovato Mattia Esposito | la madre | Sta bene

" E' stato appena, sta bene ". Lo scrive sul suo profilo Facebook la madre diEsposito , il ragazzo di 17 anni di cui si erano perse le tracce dal 30 maggio scorso. Il giovane era uscito di casa per ...... l'appello social del papà: 'Aiutatemi a trovare Vivien' Giulia Tramontano morta, dove hanno trovato il corpo: il box e il tentativo di bruciare il cadavere due volteEspositoSui ...Esposito è stato. "Mio figlio sta bene", rassicura sui social la madre Francesca Pane dopo numerosi appelli e la partecipazione alla trasmissione "Chi l'ha visto". Il 17enne era ...

Scomparso a 17 anni mentre va a scuola, la mamma: "Hanno ritrovato Mattia" Repubblica Roma

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Giungono per fortuna buone notizie su Mattia Esposito ritrovato, dopo che il ragazzo era scomparso martedì per cause da accertare ...