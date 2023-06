Ritrovato Mattia Esposito | il 17enne scomparso a Roma il 30 giugno 2023 La madre | Sta bene

È statoEsposito , il ragazzo di 17 anni scomparso l'altro giorno mentre andava a scuola a Roma , a Centocelle. Non vedendolo rientrare, i familiari avevano denunciato la scomparsa e lanciato ...Poliziotta uccisa a Roma, la sparatoria nell'androne di casa: l'assassino è un collega, si è suicidato in autoEsposito,il 17enne scomparso da Centocelle. Il messaggio della mamma: '...Solo qualche ora fa, però, è arrivata la bella notizia . È stata mamma Francesca a comunicare che il suo'è appena statoe sta bene'. È la fine di un incubo e non solo per la madre del 17enne, ma per tutti i familiari e gli amici che in queste interminabili ore si sono prodigati per ...

Scomparso a 17 anni mentre va a scuola, la mamma: "Hanno ritrovato Mattia" Repubblica Roma

Il 17enne era scomparso martedì scorso e la madre aveva lanciato appelli su tutti i social. Mattia Esposito è stato finalmente ritrovato.